Россияне пробираются на работу через метровые сугробы

Все новости на карте

Двухметровые сугробы образовались на северных Курилах, в регионе вторые сутки бушует сильнейшая метель. Из-за ураганного ветра в Северо-Курильске прошел снегопад, после которого жители города вынуждены добираться до работы ползком по снегу. Снятые очевидцами кадры размещены в Telegram-канале Life SHOT. На них женщина пытается пробраться через высокие сугробы на работу.

Из-за нулевой видимости техника пока не может приступить к расчистке дорог. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды завтра утром.