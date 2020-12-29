Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пробирающиеся на работу через метровые сугробы россияне попали на видео 

Алевтина Жаркова 55 минут назад
Двухметровые сугробы образовались на северных Курилах, в регионе вторые сутки бушует сильнейшая метель. Из-за ураганного ветра в Северо-Курильске прошел снегопад, после которого жители города вынуждены добираться до работы ползком по снегу. Снятые очевидцами кадры размещены в Telegram-канале Life SHOT. На них женщина пытается пробраться через высокие сугробы на работу.
Из-за нулевой видимости техника пока не может приступить к расчистке дорог. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды завтра утром.
Происшествия , Видео , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный водитель на полном ходу сбил женщину с ребенком
00:24
Пьяный водитель на полном ходу сбил женщину с ребенком
Происшествия
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
01:10
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
Происшествия Общество
Под российским «мостом глупости» застряли 197 машин
00:49
Под российским «мостом глупости» застряли 197 машин
Происшествия
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
00:41
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
Происшествия
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
02:09
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
Происшествия
ФСБ и Минюст США помешали контрабанде 330 кг кокаина
01:10
ФСБ и Минюст США помешали контрабанде 330 кг кокаина
Происшествия Криминал
Прихожане устроили потасовку с силовиками у стен монастыря
00:45
Прихожане устроили потасовку с силовиками у стен монастыря
Происшествия
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
00:36
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
Происшествия
Начало вакцинации в ряде стран попало на видео
00:56
Начало вакцинации в ряде стран попало на видео
В мире
Потеряла сознание после прививки и попала на видео
00:52
Потеряла сознание после прививки и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение