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Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан приговорили к 15 годам колонии 

Павел Тиунов 8 минут назад
Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан приговорили к 15 годам колонии
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал экс-члена правления компании «Интер РАО» Карину Цуркан виновной в шпионаже, сообщает РИА Новости. Сотни миллионов рублей, изъятых у нее в ходе расследования, передали в бюджет государства.
В «Интер РАО» уроженка Молдавии Карина Цуркан работала с 2005 года. С 2010 года она руководила дивизионом «Молдова, Украина Румыния», который занимался поставками электроэнергии в вышеуказанные страны. В 2012 году Цуркан вошла в состав правления компании. В 2018 году топ-менеджера задержали оперативники ФСБ. Подробности дела до сих пор скрыты под грифом «совершенно секретно».
СМИ выдвигали различные версии о причинах задержания Цуркан. По одной из них, её уличили в передаче секретных сведений о поставках электроэнергии в Крым через Украину румынской разведке. По другой, Цуркан поделилась с румынами подробностями о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».
Адвокат Цуркан Иван Павлов сообщал, что его подзащитную обвинили в шпионаже в пользу молдавских спецслужб. Наконец, в тексте обвинения, который был опубликован юристом, сказано, что топ-менеджер «Инетр РАО» передала молдавским разведчикам информацию о поставке электроэнергии из РФ на территорию Украины «посредством закрытого канала связи».
В результате, говорится в документе, сведения могли поставить под угрозу отношения РФ с другими государствами. За свои услуги Цуркан получила солидное вознаграждение.
29 декабря Мосгорсуд признал Карину Цуркан виновной в инкриминируемом ей преступлении. Экс-топ-менеджера приговорили к 15 годам заключения в колонии общего режима. Также суд постановил обратить изъятые у Цуркан в ходе расследования 656 миллионов рублей в пользу государства.
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Комментарии 2
Происшествия , Иван Павлов , Карина Цуркан , ФСБ , АЭС Аккую , Мосгорсуд , ФСИН , Интер РАО ЕЭС , РИА Новости
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