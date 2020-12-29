Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан приговорили к 15 годам колонии 

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В «Интер РАО» уроженка Молдавии Карина Цуркан работала с 2005 года. С 2010 года она руководила дивизионом «Молдова, Украина Румыния », который занимался поставками электроэнергии в вышеуказанные страны. В 2012 году Цуркан вошла в состав правления компании. В 2018 году топ-менеджера задержали оперативники ФСБ . Подробности дела до сих пор скрыты под грифом «совершенно секретно».

СМИ выдвигали различные версии о причинах задержания Цуркан. По одной из них, её уличили в передаче секретных сведений о поставках электроэнергии в Крым через Украину румынской разведке. По другой, Цуркан поделилась с румынами подробностями о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую»

Адвокат Цуркан Иван Павлов сообщал, что его подзащитную обвинили в шпионаже в пользу молдавских спецслужб. Наконец, в тексте обвинения, который был опубликован юристом, сказано, что топ-менеджер «Инетр РАО» передала молдавским разведчикам информацию о поставке электроэнергии из РФ на территорию Украины «посредством закрытого канала связи».

В результате, говорится в документе, сведения могли поставить под угрозу отношения РФ с другими государствами. За свои услуги Цуркан получила солидное вознаграждение.