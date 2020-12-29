ФСБ показала кадры задержания контрабандистов с 330 кг наркотиков 

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео задержания контрабандистов, которые планировали сбыть в России более 330 кг наркотиков. Разработку преступной группы сотрудники ФСБ вели совместно с американскими коллегами.

На записи видно, как работают контрразведчики. К остановленным двум черным иномаркам подбежали несколько человек в штатском с пистолетами в руках.

Оперативники разбили стекла автомобилей, выволокли подозреваемых из салонов и положили их лицами на асфальт. В другом эпизоде ролика запечатлен мужчина, который укладывает в багажник авто несколько картонных коробок.

По данным ТАСС, речь идет о группе контрабандистов, которая занималась перевозкой наркотиков из Южной Америки в Россию. Контрразведчики занялись разработкой канала поставки запрещенных веществ в мае 2020 года, когда в Санкт-Петербурге был задержан мужчина с килограммом наркотика. Через месяц в Москве удалось задержать уже нескольких членов группы и одного из организаторов.

При обыске было обнаружено более 30 килограммов запрещенных веществ. Наконец, в ноябре на заключительном этапе спецоперации сотрудники ФСБ надели наручники на остальных предполагаемых злоумышленников, которые готовили к сбыту почти 300 кг "зелья".