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Москва

ФСБ показала кадры задержания контрабандистов с 330 кг наркотиков 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео задержания контрабандистов, которые планировали сбыть в России более 330 кг наркотиков. Разработку преступной группы сотрудники ФСБ вели совместно с американскими коллегами.
На записи видно, как работают контрразведчики. К остановленным двум черным иномаркам подбежали несколько человек в штатском с пистолетами в руках.
Оперативники разбили стекла автомобилей, выволокли подозреваемых из салонов и положили их лицами на асфальт. В другом эпизоде ролика запечатлен мужчина, который укладывает в багажник авто несколько картонных коробок.
По данным ТАСС, речь идет о группе контрабандистов, которая занималась перевозкой наркотиков из Южной Америки в Россию. Контрразведчики занялись разработкой канала поставки запрещенных веществ в мае 2020 года, когда в Санкт-Петербурге был задержан мужчина с килограммом наркотика. Через месяц в Москве удалось задержать уже нескольких членов группы и одного из организаторов.
При обыске было обнаружено более 30 килограммов запрещенных веществ. Наконец, в ноябре на заключительном этапе спецоперации сотрудники ФСБ надели наручники на остальных предполагаемых злоумышленников, которые готовили к сбыту почти 300 кг "зелья".
В ФСБ подчеркнули, что спецоперация проводилась на международном уровне: россиянам в поимке вероятных преступников помогали сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Минюста США. В результате сбыта более 330 килограммов наркотиков организаторы преступной группы намеревались получить доход в размере более 1 миллиарда рублей, добавили контрразведчики. Задержанным предъявлены обвинения. На время расследования их поместили в следственный изолятор. Расследование продолжается.
Комментарии
Происшествия , Видео , ФСБ , Министерство юстиции США , ФСИН , РЕН ТВ
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