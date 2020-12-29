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Москва

Избитый отцом подросток попал в больницу с сотрясением мозга в Москве 

Газета.Ru 53 минуты назад
Отец избил подростка до сотрясения мозга в Москве
Фото: РИА НОВОСТИ
В центре Москвы мужчина избил 14-летнего сына, в результате подросток был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одной из квартире на Люсиновской улице. Ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица, шеи и рук. По словам мальчика, его избил отец», — рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам будет принято процессуальное решение.
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