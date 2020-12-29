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Москва

В Москве ограбили квартиру топ-менеджера «Газпромбанка» 

Свободная пресса и ещё 4 1 час назад
Квартиру топ-менеджера «Газпромбанка» обокрали в Москве
Фото: ТАСС
В Москве неизвестные проникли в квартиру топ-менеджера «Газпромбанка» и вынесли из нее вещей на 33 миллиона рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».
Потерпевшая рассказала полицейским, что вечером 28 декабря в ее квартиру в Гагаринском переулке проникли неизвестные. В результате из сейфа в спальне пропали ювелирные украшения и часы, а из гардероба — три соболиные шубы.
Отмечается, что следов взлома на входной двери правоохранители не обнаружили. В ходе проверки выяснилось, что свои комплекты ключей от квартиры сотрудницы банка имели ее сожитель, сосед и знакомые.
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Происшествия , Газпромбанк , Москва
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