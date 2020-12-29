Квартиру топ-менеджера «Газпромбанка» обокрали в Москве

Москве неизвестные проникли в квартиру топ-менеджера «Газпромбанка» и вынесли из нее вещей на 33 миллиона рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Потерпевшая рассказала полицейским, что вечером 28 декабря в ее квартиру в Гагаринском переулке проникли неизвестные. В результате из сейфа в спальне пропали ювелирные украшения и часы, а из гардероба — три соболиные шубы.

Отмечается, что следов взлома на входной двери правоохранители не обнаружили. В ходе проверки выяснилось, что свои комплекты ключей от квартиры сотрудницы банка имели ее сожитель, сосед и знакомые.