Бывший схимонах Сергий конвоирован в Москву 

«Не знаю [почему в Москву], мне ничего не сказали», — уточнила она. По ее словам, Романову предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дела СК России, передает ТАСС.

Герасимова отметила, что во вторник Басманный суд Москвы изберет меру пресечения бывшему схимонаху. Заседание назначено на 14.00. Адвокат отметила, что экс-схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство», «Склонение к самоубийству».

Отмечается, что въезд на территорию Среднеуральского монастыря после задержания экс-схимонаха Сергия перекрыт сотрудниками ДПС . Около 100 прихожан собрались у входа в монастырь и молятся. На территории самого монастыря находятся сотрудники ОМОНа.

Вице-губернатор региона Сергей Бидонько отметил, что власти Свердловской области не планируют вмешиваться в ситуацию со Среднеуральским женским монастырем.

«Информация есть полная, но пока [нашего] вмешательства не требуется. Это епархиальное дело. Силовые структуры занимались своим делом, а епархия разберется», — сказал он.

В сентябре суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить от церкви уральского схимонаха Сергия. Романову после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек.

В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.