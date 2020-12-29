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Москва

Замначальника Басманного ОВД задержан за получение взятки 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Замначальника Басманного ОВД задержан за получение взятки
Фото: ТАСС
Замначальника отдела уголовного розыска Басманного ОВД Анзор Хамыстханов заподозрен в получении взятки в 1,1 млн рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По словам источника, 35-летний старший лейтенант привлек к получению взятки своего знакомого. Посредник был задержан при передаче средств. Вслед за ним задержали и самого полицейского.
За взятку сотрудник полиции обещал не привлекать к уголовной ответственности сутенера и его коллег, занимающих организацией проституции. Возбуждено уголовное дело, отмечает Telegram-канал.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве были задержаны двое сотрудников полиции из УВД по Юго-Восточному округу, вымогавшие деньги, угрожая привлечь граждан к уголовной ответственности. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин подчеркнул, что полицейские будут уволены, а их руководители понесут наказание.
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Происшествия , МВД
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