Спецоперация ФСБ и Управления Минюста США попала на видео 

Сотрудники ФСБ России совместно с Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность крупных контрабандистов. Преступная группировка занималась поставками кокаина из Южной Америки в страны Европы, в том числе и в Россию.

В результате спецоперации из оборота были изъяты 330 килограммов кокаина, выручка от продажи наркотического вещества, по данным ФСБ, могла составить один миллиард рублей.

Сообщается, что в июне 2020 года в Москве были задержаны с поличным участники и один из организаторов преступного сообщества. Тогда была изъята первая партия в 34 килограмма. В ноябре силовики провели заключительный этап операции в Московской области, во время которой был обнаружен тайник с 295 килограммами кокаина.