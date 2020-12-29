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Москва

Спецоперация ФСБ и Управления Минюста США попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сотрудники ФСБ России совместно с Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность крупных контрабандистов. Преступная группировка занималась поставками кокаина из Южной Америки в страны Европы, в том числе и в Россию.
В результате спецоперации из оборота были изъяты 330 килограммов кокаина, выручка от продажи наркотического вещества, по данным ФСБ, могла составить один миллиард рублей.
Сообщается, что в июне 2020 года в Москве были задержаны с поличным участники и один из организаторов преступного сообщества. Тогда была изъята первая партия в 34 килограмма. В ноябре силовики провели заключительный этап операции в Московской области, во время которой был обнаружен тайник с 295 килограммами кокаина.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , Министерство юстиции США
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