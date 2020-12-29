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Москва

Экс-охранник избил главу московской клиники и похитил его Porsche 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 50 минут назад
Экс-охранник избил главу столичной клиники и похитил его Porsche
Фото: РИА Новости
Бывший охранник столичной реабилитационной клиники IMC Addiction избил основателя медучреждения и похитил у него Porsche стоимостью 9 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Глава реабилитационной клиники IMC Addiction заявил в полицию, что днем 28 декабря на улице рядом с медцентром на Комсомольском проспекте к нему подошел бывший охранник учреждения вместе со своим знакомым. Охранника в минувшем году уволили за применение насилия к одному из сотрудников», — рассказал источник АГН «Москва».

По его словам, экс-охранник предложил главе клиники сесть к нему в Rolls-Royce и поговорить, на что тот согласился, после этого они поехали во двор жилого дома и злоумышленник стал избивать потерпевшего.
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«Мужчина испугался за жену и детей, и спросил, что тот хочет взамен. В итоге злоумышленник забрал ключи, а также договор купли-продажи его Porsche Panamera», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2020 года. В ноябре основателю клиники позвонил брат нападавшего и настойчиво просил о встрече, поскольку они не смогли переоформить автомобиль на себя. Глава медучреждения воспользовался наложенным на машину штрафом, поехал в ГИБДД и написал заявление по утере документов на машину.
Сумма ущерба оценивается в 9 млн рублей, в настоящее время автомобиль так и не вернули. По факту случившегося проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ.
Ранее 16-летнего подростка задержали по подозрению в угоне восьми иномарок и кражах из автомобилей в Приморье.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , АГН "Москва"
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