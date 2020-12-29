Экс-охранник избил главу столичной клиники и похитил его Porsche

Бывший охранник столичной реабилитационной клиники IMC Addiction избил основателя медучреждения и похитил у него Porsche стоимостью 9 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах

«Глава реабилитационной клиники IMC Addiction заявил в полицию, что днем 28 декабря на улице рядом с медцентром на Комсомольском проспекте к нему подошел бывший охранник учреждения вместе со своим знакомым. Охранника в минувшем году уволили за применение насилия к одному из сотрудников», — рассказал источник АГН «Москва».

По его словам, экс-охранник предложил главе клиники сесть к нему в Rolls-Royce и поговорить, на что тот согласился, после этого они поехали во двор жилого дома и злоумышленник стал избивать потерпевшего.

«Мужчина испугался за жену и детей, и спросил, что тот хочет взамен. В итоге злоумышленник забрал ключи, а также договор купли-продажи его Porsche Panamera», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2020 года. В ноябре основателю клиники позвонил брат нападавшего и настойчиво просил о встрече, поскольку они не смогли переоформить автомобиль на себя. Глава медучреждения воспользовался наложенным на машину штрафом, поехал в ГИБДД и написал заявление по утере документов на машину.

Сумма ущерба оценивается в 9 млн рублей, в настоящее время автомобиль так и не вернули. По факту случившегося проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ.