Силовиков с проклятиями не пускали в женский монастырь

Духовник Среднеуральского женского монастыря и его основатель Схиигумен Сергий оказался в центре скандала после своих проповедей о том, что COVID-19 является «псевдопандемией». В связи с чем был лишен церковного сана. однако одиозный священник не прекратил проводить богослужения и в сентябре был отлучен от церкви.