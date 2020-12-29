Силовиков с проклятиями не пускали в женский монастырь

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Сторонники опального священнослужителя устроили стычки у Среднеуральского женского монастыря, пытаясь оказать сопротивление силовикам. Видео публикует Telegram-канал Readovka. На кадрах видно, как последователи отца Сергия обрушились на правоохранителей со словами проклятий и требуют убраться из обители.
Духовник Среднеуральского женского монастыря и его основатель Схиигумен Сергий оказался в центре скандала после своих проповедей о том, что COVID-19 является «псевдопандемией». В связи с чем был лишен церковного сана. однако одиозный священник не прекратил проводить богослужения и в сентябре был отлучен от церкви.