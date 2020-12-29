Как сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей ФСБ, изъято 330 кг кокаина, выручка от продажи которого могла составить 1 млрд рублей.

"Федеральной службой безопасности совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию Российской Федерации и в другие европейские государства", — сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина, в отношении участников трансграничной наркогруппировки Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей", — уточнили в ФСБ.