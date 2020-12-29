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Москва

Россия и США вскрыли преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина 

ТАСС 45 минут назад
ФСБ России и Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели спецоперацию, в ходе которой вскрыли преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу.
Как сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей ФСБ, изъято 330 кг кокаина, выручка от продажи которого могла составить 1 млрд рублей.

"Федеральной службой безопасности совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию Российской Федерации и в другие европейские государства", — сообщили в ФСБ.

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По информации спецслужбы, из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина, в отношении участников трансграничной наркогруппировки Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей", — уточнили в ФСБ.
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Происшествия , Видео , ФСБ , Министерство юстиции США
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