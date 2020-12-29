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Москва

Источник: шансов найти моряков с затонувшего в Баренцевом море судна нет 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Шансов найти 17 человек с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" нет. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных службах.

"Рыболовными судами было обследовано порядка 500 кв. км акватории. Поиск никаких результатов не дал. Шансов найти оставшихся 17 человек практически нет", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что накануне в районе крушения судна было найдено только три спасательных круга. Поисковая операция продолжается и в эти минуты. В ней задействовано четыре рыболовных судна, из порта Мурманска направлен морской спасательный буксир "Микула", который прибудет на место 30 декабря. Всего в поисковых работах задействованы 200 человек.
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Происшествия , Видео , Архангельская Область
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