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Москва

Потеряла сознание после прививки и попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В США одна из медсестер потеряла сознание сразу после прививки от коронавируса вакциной производства Pfizer. Инцидент произошел в одной из больниц в штате Теннесси. Медсестра Тиффани Довер сделала прививку и вышла к журналистам, чтобы рассказать о ней. Женщина давала интервью, и в этот момент ей стало плохо.
«Все мои сотрудники очень рады получить вакцину. Мы находимся в отделении COVID, поэтому, как вы знаете, моя команда получит вакцину в первую очередь», — успела произнести медработница.
Затем она приложила ладонь ко лбу, извинилась и потеряла сознание. От падения на пол ее удержал один из коллег.
Происшествия , Видео , Pfizer
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