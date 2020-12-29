Потеряла сознание после прививки и попала на видео 

США одна из медсестер потеряла сознание сразу после прививки от коронавируса вакциной производства Pfizer . Инцидент произошел в одной из больниц в штате Теннесси. Медсестра Тиффани Довер сделала прививку и вышла к журналистам, чтобы рассказать о ней. Женщина давала интервью, и в этот момент ей стало плохо.

«Все мои сотрудники очень рады получить вакцину. Мы находимся в отделении COVID, поэтому, как вы знаете, моя команда получит вакцину в первую очередь», — успела произнести медработница.

Затем она приложила ладонь ко лбу, извинилась и потеряла сознание. От падения на пол ее удержал один из коллег.