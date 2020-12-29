Видео с госпитализированной Алисой Фрейндлих 

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Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что скоро советская актриса поправится. У 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких, а не 80, как это утверждалось ранее. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, однако уточняют, что оно соответствует возрасту. Кроме того, они говорят об оптимистичных прогнозах, связанных с ее выздоровлением. Опровергнута информация о том, что Фрейндлих подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.

Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Служебный роман», «Агония», «Сталкер», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс».