Видео с отравлением сооснователя «Игры престолов» 

Президент китайской компании Yoozoo Group и продюсер сериала Netflix «Задача трех тел» Линь Ци умер в возрасте 39 лет. За несколько дней до смерти медиаменеджер был госпитализирован после предполагаемого отравления коллегой.

анее муниципальное правительство Шанхая заявило о госпитализации Линь Ци после предполагаемого отравления, которое произошло 17 декабря. Как сообщает The Hollywood Reporter, другой руководитель компании находится под стражей в полиции как главный подозреваемый. В прессе его называют высокопоставленным сотрудником отдела кино и телевидения компании Yoozoo Group по имени Сю Ляо. Причиной возможного покушения мог стать личный или рабочий конфликт.