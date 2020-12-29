Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с отравлением сооснователя «Игры престолов» 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
Президент китайской компании Yoozoo Group и продюсер сериала Netflix «Задача трех тел» Линь Ци умер в возрасте 39 лет. За несколько дней до смерти медиаменеджер был госпитализирован после предполагаемого отравления коллегой.
анее муниципальное правительство Шанхая заявило о госпитализации Линь Ци после предполагаемого отравления, которое произошло 17 декабря. Как сообщает The Hollywood Reporter, другой руководитель компании находится под стражей в полиции как главный подозреваемый. В прессе его называют высокопоставленным сотрудником отдела кино и телевидения компании Yoozoo Group по имени Сю Ляо. Причиной возможного покушения мог стать личный или рабочий конфликт.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео ухудшения погоды в Москве
00:24
Появилось видео ухудшения погоды в Москве
Общество
Видео с госпитализированной Алисой Фрейндлих
01:14
Видео с госпитализированной Алисой Фрейндлих
Происшествия
Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео
01:07
Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео
Армия
«Дубак челлендж» из Сибири попал на видео
01:16
«Дубак челлендж» из Сибири попал на видео
Общество
Видео с отравлением сооснователя «Игры престолов»
02:29
Видео с отравлением сооснователя «Игры престолов»
Происшествия
Видео с затонувшим в Баренцевом море судном
00:56
Видео с затонувшим в Баренцевом море судном
Происшествия
Прием пациентов в госпитале в Ялте попал на видео
00:57
Прием пациентов в госпитале в Ялте попал на видео
Армия
Новый медцентр Минобороны во Владикавказе на видео
01:55
Новый медцентр Минобороны во Владикавказе на видео
Армия
Мощный шторм «Белла» в Испании попал на видео
00:26
Мощный шторм «Белла» в Испании попал на видео
Происшествия
Задержание схиигумена Сергия попало на видео
00:31
Задержание схиигумена Сергия попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение