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Москва

Видео с затонувшим в Баренцевом море судном 

Вадим Дроздов 1 час назад
28 декабря в Баренцевом море у Новой Земли опрокинулось и затонуло судно "Онега", на борту было 19 рыбаков. Двое из них спасены, судьба еще 17 человек неизвестна, но скорее всего, они тоже погибли, так как температура в акватории Баренцева моря крайне низкая, сообщили в экстренных службах.
СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч.3 с.263 УК РФ).
«Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение», — сообщили в МЧС. При этом из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.
Происшествия , Видео , СКР
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