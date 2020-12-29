Видео с затонувшим в Баренцевом море судном 

28 декабря в Баренцевом море у Новой Земли опрокинулось и затонуло судно "Онега", на борту было 19 рыбаков. Двое из них спасены, судьба еще 17 человек неизвестна, но скорее всего, они тоже погибли, так как температура в акватории Баренцева моря крайне низкая, сообщили в экстренных службах.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч.3 с.263 УК РФ).

«Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение», — сообщили в МЧС. При этом из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.