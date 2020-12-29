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Мощный шторм «Белла» в Испании попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
28 декабря мощный шторм «Белла» разрушил порт в испанском городе Андрайч. Сильный вихрь перевернул яхты и вырвал деревья. Скорость ветра урагана достигала местами более 33 м/с. Волны разрушили даже каменные скамейки на набережной.
Ранее сообщалось, что шторм "Белла" оставил без энергоснабжения свыше 30 тысяч домов в центральной и восточной частях Франции. Больше других пострадали территории Эльзаса, Франш-Конте и Оверни. Там порывы ветра достигали 39 метров в секунду. А на вершине Эйфелевой башни в Париже зафиксированы рекордные 40 метров в секунду. Кроме того, шторм бушует несколько дней в Ирландии.
Происшествия , Видео
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