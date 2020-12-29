Задержание схиигумена Сергия попало на видео 

В ночь на 29 декабря в Свердловской области был задержан схиигумен Сергий, который захватил Среднеуральский женский монастырь.
"Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса", — сообщили правоохранители.
РПЦ обвиняла схиигумена Сергия в экстремизме за проповедей о коронавирусе и чипировании. Екатеринбургская епархия дважды запрещала Сергию проповедовать, он был лишен права ношения на груди наперсного креста. Первый раз это произошло 27 апреля после того, как схиигумен назвал эпидемию коронавируса несуществующей, проклял всех, кто поддержал закрытие храмов из-за пандемии, и заявил, что за приостановкой работы храмов скрывается "малодушие и трусость".