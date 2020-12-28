Турецкая армия обстреляла сирийские поселения

Артиллерия турецких войск подвергла в понедельник обстрелу мирные селения, расположенные к востоку от пограничного города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. Как сообщили агентству SANA местные жители, снаряды разорвались в поселках Эль-Аббуш, Баб-эль-Хейр, Телль-Вард и Хирбет-Шуэйр. Данных о пострадавших пока не поступало, но имеются сведения о нанесенном материальном ущербе жилым и хозяйственным постройкам.

По информации агентства, под обстрел турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции попал также город Телль-Тамер, расположенный в 40 км от административного центра Хасеке. Как отмечает SANA, артобстрелы населенных пунктов вынуждают жителей покидать свои дома и перемещаться в более спокойные районы.

На севере провинции Ракка турецкие войска и боевики открыли огонь по окрестностям города Айн-Иса, где действуют курдские отряды из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). В этом районе с начала декабря шли интенсивные перестрелки между сторонами. Курды отразили несколько атак оппозиционных формирований, которым оказывала огневую поддержку турецкая армии и беспилотники. В ходе боестолкновений отряды СДС уничтожили 24 боевиков оппозиции, при этом потери курдов составили пять ополченцев.

27 декабря замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что в Айн-Ису в рамках усилий по стабилизации обстановки прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. По его словам, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов в этом районе. Контр-адмирал призвал командиров незаконных вооруженных формирований "отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".