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Судно «Онега» перед последним выходом в море проверяли норвежские службы 

РИА Новости 30 минут назад
Затонувший в Баренцевом море траулер "Онега" в свой последний рейс отправился из норвежского порта Киркенес, там его проверяли соответствующие норвежские службы, разрешившие выход в море, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Судно из порта Киркенес пошло на промысел, его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии. Сейчас соответствующие структуры проводят проверочные мероприятия, это контроль федерального уровня, будут установлены детали. Но исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, замечаний, препятствующих выходу в море, не было", — сказал Чибис в эфире "России 24", отвечая на вопрос о техническом состоянии судна.

Он признал, что в море по-прежнему выходит множество судов, срок службы которых — десятки лет, однако, благодаря решениям последних лет, в том числе инвестквотам, рыбаки могут строить новые современные суда.

"До исследования всех причин трагедии, завершения всех поисковых мероприятий я не стал бы делать вывод о том, в каком состоянии (находилосьЗвершить все мероприятия в рамках поисковых работ и посмотреть на требования к тем судам, которые обеспечивают промысел", — отметил глава региона.

В понедельник утром судно "Онега" 1979 года постройки с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Поиски 17 человек продолжаются. По информации властей Мурманской области, 16 из 19 членов экипажа "Онеги" были мурманчанами.
Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
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Происшествия , Видео , Андрей Чибис
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