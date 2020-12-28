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Москва

Полковника МВД нашли задушенным в Москве 

News.ru 32 минуты назад
Полковника МВД нашли задушенным в Москве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В одной из квартир Москвы нашли тело задушенного полковника Министерства внутренних дел России.
По данным РЕН ТВ, речь идёт о 73-летнем полковнике милиции в отставке, бывшем заместителе начальника отдела полиции по Юго-Восточному округу столицы Александре Кормилицине. Мужчина был обнаружен в кровати в своей квартире на улице Печорская. Вокруг шеи погибшего был обмотан бинт. Следователи считают, что пенсионера убили умышленно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Погибший служил в правоохранительных органах с 1969 года. Начинал с должности постового милиционера и дослужился до заместителя начальника отдела по организации службы. В течение нескольких лет Кормилицин являлся председателем объединённого Совета ветеранов УВД Юго-Восточного округа Москвы.
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Происшествия , МВД , Федеральная служба охраны
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