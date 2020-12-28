СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне 

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Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном , сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, нападавшие уничтожены.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", — сообщили в региональном СК.

По предварительным данным следствия, 28 декабря примерно в 14.00 в Грозном двое неустановленных лиц напали на сотрудников полиции, патрулировавших улицу Мира. Злоумышленники были вооружены ножами.

В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших и обстоятельства происшествия.