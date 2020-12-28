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В Югре ликвидировали пожар на нефтяном месторождении 

RT на русском и ещё 8 49 минут назад
В Югре ликвидировали пожар на нефтяном месторождении
Фото: МЧС
В Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали пожар в машинном зале на газовой компрессорной станции на Южно-Ягунском нефтяном месторождении, сообщили в региональном главке МЧС.

«В 23:09 (21:09 мск. — RT) пожар на месторождении в Сургутском районе ликвидирован на площади 200 кв. м», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО.
В середине декабря в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ханты-Мансийский автономный округ
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