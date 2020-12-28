В Югре ликвидировали пожар на нефтяном месторождении 

В Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали пожар в машинном зале на газовой компрессорной станции на Южно-Ягунском нефтяном месторождении, сообщили в региональном главке МЧС.
«В 23:09 (21:09 мск. — RT) пожар на месторождении в Сургутском районе ликвидирован на площади 200 кв. м», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО.
В середине декабря в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали.