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— Угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует, — указано в сообщении территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз».

На Южно-Ягунском нефтяном месторождении произошло возгорание газокомпрессорной станции. Об этом сообщает «Лукойл» в понедельник, 28 декабря.

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