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Дело банды лжеэкстрасенсов отправили в суд в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Дело банды лжеэкстрасенсов отправили в суд в Москве
Фото: depositphotos.com
Банда «экстрасенсов», обвиняемых в хищении более 45 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, с февраля 2016 по апрель 2019 года соучастники размещали рекламные объявления в СМИ и интернете об оказании дистанционной помощи в различных ситуациях и решении жизненных проблем. Потерпевших психологически обрабатывали и агрессивно навязывали «магические услуги под угрозой ухудшения здоровья». Людей убеждали в необходимости проведения платных дистанционных магических сеансов, просили прислать фотографии, даты рождения, данные о членах семьи и условиях жизни, уверяя, что все проблемы будут решены.
Пострадавшими признаны 30 человек, большинство из которых москвичи. Общий ущерб, причиненный преступлениями, оценен в 45,7 млн рублей.
Ранее сообщалось о задержании группы мошенников, которые под видом оказания экстрасенсорной помощи выманивали деньги у граждан.
Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тыс. рублей. В дальнейшем клиентам предлагались различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тыс. рублей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Москва
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