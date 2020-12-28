Рамзан Кадыров. Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, нападавшие уничтожены, сообщил глава Чечни

"В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, личности бандитов установлены — это два брата, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции.