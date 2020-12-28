Опубликовано видео с места стрельбы в центре Грозного 

В Telegram-канале RT было опубликовано видео, записанное с места стрельбы на улице Мира в центре Грозного

На кадрах видно, как на дороге лежат два человека, вокруг них работают сотрудники полиции, а также ДПС . По последним данным, один из злоумышленников, открывших стрельбу, был ликвидирован, второй находится в розыске, в результате произошедшего погибли два сотрудника ППС.

Как сообщают очевидцы происшествия, слова которых приводит Telegram-канал Baza, боевики были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие.