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Москва

Опубликовано видео с места стрельбы в центре Грозного 

Газета.Ru 1 час назад
В Telegram-канале RT было опубликовано видео, записанное с места стрельбы на улице Мира в центре Грозного.
На кадрах видно, как на дороге лежат два человека, вокруг них работают сотрудники полиции, а также ДПС. По последним данным, один из злоумышленников, открывших стрельбу, был ликвидирован, второй находится в розыске, в результате произошедшего погибли два сотрудника ППС.
Полицейские погибли при нападении в Грозном
Как сообщают очевидцы происшествия, слова которых приводит Telegram-канал Baza, боевики были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие.
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Происшествия , Видео , ГИБДД , Грозный , Чеченская Республика
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