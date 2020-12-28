Россиянин всадил нож в сердце мужчины на глазах у его друга 

Любовный треугольник привел к кровавой развязке на одной из улиц Санкт-Петербурга сообщает РЕН ТВ. Молодой мужчина жестоко расправился с соперником прямо на глазах его приятеля.

О преступлении полицейским рассказал очевидец трагедии по фамилии Егоров. Он пояснил, что в ночь на 26 декабря он ехал в машине Kia Rio со своим другом — Шестаковым. На улице Оптиков дорогу иномарке перегородил отечественный автомобиль ВАЗ-2114. Из салона выбежал 22-летний Владислав Ченхотян, подбежал к водителю Kia и ударил его ножом в грудь. После этого молодой человек скрылся с места преступления.

Егоров отвез раненого друга в больницу. Несколько часов за его жизнь боролись медики, но спасти не смогли. На следующий день Ченхотяна задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщал «Рамблер», в Ленинградской области ревнивый супруг, вооруженный топором, напал на свою жену в салоне красоты. Женщина от полученных травм скончалась. Трагедия произошла 11 ноября в городе Всеволжск. Мужчина с топором в руках ворвался в салон красоты, расположенный в микрорайоне Бернгардовка около молодежного клуба «Феникс» на улице Магистральной. Его супруга, которая работала в салоне мастером маникюра, получила несколько ударов по голове. В результате нападения потерпевшая скончалась.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который расправился с возлюбленной среди бела дня около торгового центра на Каширском шоссе. По версии следствия, пара поссорилась на улице на глазах у прохожих. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную. На данный момент известно, что вероятный убийца вышел из себя, приревновав свою женщину к другому. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело