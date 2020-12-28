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Москва

Вынесение приговора срочнику Шамсутдинову перенесли на следующий год 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 21 час назад
Второй восточный окружной военный суд в Чите продолжит рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, в январе.

«На сегодняшнем заседании исследовали характеристики и заявления по процессуальным издержкам. Следующее заседание назначено на 18 января, где планируется исследование доказательств по заявленным гражданским искам», — приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Накануне суд заслушал вердикт присяжных заседателей, которые признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но при этом посчитали его заслуживающим снисхождения. Ранее во время судебных прений сторона обвинения заявила, что Шамсутдинов виновен и снисхождения не заслуживает.
Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.
При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых. Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.
Присяжные признали расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова виновным
1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение. Также обвиняемый признал вину в убийстве восьми человек.
Позже Гарнизонный военный суд Читы смягчил обвинение солдату, дело было решено рассматривать с участием присяжных заседателей.
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Происшествия , Видео , Убийство , Рамиль Шамсутдинов , СКР , РИА Новости , Забайкальский Край , Чита
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