Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Около 20 тысяч жителей Петербурга остались без электричества 

ТК «Звезда» и ещё 7 2 часа назад
20 тысяч жителей Петербурга остались без электричества
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге 193 многоквартирных дома остались без электроснабжения в результате аварии на подстанции. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«Произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна… в зону отключения попало 193 МКД (многоквартирных дома –прим. ред.) с населением 19,8 тысяч человек, в том числе 3960 детей", — говорится в сообщении службы.

По словам представителей МЧС, аварийные бригады ведут работу над переподключением электроснабжения. Ожидается, что последствия аварии будут ликвидированы к 21.00.
Пользователи соцсетей также сообщили о том, что электричество отключилось в одном из сетевых продуктовых магазинов, а также в нескольких домах на улицах Пионерстроя, Пограничника Гарькавого и Пилютова.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
ТК «Звезда»: последние новости
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве Пациент ранил ножом двух медсестер в реанимации московской больницы Пациент ранил ножом двух медсестер в реанимации московской больницы В американском Нэшвилле прогремел взрыв В американском Нэшвилле прогремел взрыв
Происшествия , Краснодар , Краснодарский Край , Красносельский , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Лев набросился на леопарда и попал на видео
02:35
Лев набросился на леопарда и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
00:30
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
01:51
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
Происшествия
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
01:00
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
Происшествия
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
00:31
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
Пожары
Извержение вулкана Этна сняли на видео
01:44
Извержение вулкана Этна сняли на видео
Происшествия
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение