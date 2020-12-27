Стала известна причина смерти мужчины при задержании в метро Москвы 

Стала известна причина смерти мужчины, подравшегося с полицейскими в московском метро. Он умер из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на станции «Щукинская» накануне вечером.

Мужчина не смог пополнить свою проездную карту, впал в ярость и начал громить терминалы оплаты. На место прибыло несколько полицейских, но дебошир оказал им сопротивление и даже травмировал одного из стражей порядка. Во время потасовки он внезапно потерял сознание. Спасти его не удалось.