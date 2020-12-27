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Клубу в Москве пригрозили миллионным штрафом за закрытую вечеринку 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Клубу в Москве пригрозили миллионным штрафом за вечеринку
Фото: depositphotos.com