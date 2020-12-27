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В Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд 

ТАСС 49 минут назад
В Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд
Фото: РИА Новости
Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами
Уголовное дело возбудили после того, как около одной из станций в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд, получив серьезные травмы. Об этом в воскресенье сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ по Северо-Западу.

"По факту травмирования мальчика 2009 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло днем 26 декабря. Поступило сообщение о том, что в районе третьего пути перегона железнодорожных станций "Проспект Славы — Санкт-Петербург-Товарный-Витебский" обнаружен несовершеннолетний с признаками травмирования железнодорожным составом. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.
По информации региональных СМИ, поезд переехал мальчику обе ноги.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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