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13-летняя девочка забеременела от насильника в Москве 

ЧП Столица и ещё 1 2 часа назад
13-летняя девочка забеременела от насильника в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве 13-летняя девочка забеременела от изнасиловавшего ее мужчины.
Школьница была госпитализировала с болью в животе 26 декабря. Врачи во время обследования выяснили, что подросток ждет ребенка. Девочка рассказала, что была изнасилована в начале декабря.
После преступления потерпевшая обращалась в полицию. В начале декабря было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по нему проходит 22-летний приезжий. Изверг находится под арестом.
Ранее в октябре сообщалось, что в Красноярском крае инспектор ПДН не приняла жалобу ребенка на изнасилование, в результате девочку снова изнасиловали и убили.
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Происшествия , Красноярский Край , Москва
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