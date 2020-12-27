13-летняя девочка забеременела от насильника в Москве 

Москве 13-летняя девочка забеременела от изнасиловавшего ее мужчины.

Школьница была госпитализировала с болью в животе 26 декабря. Врачи во время обследования выяснили, что подросток ждет ребенка. Девочка рассказала, что была изнасилована в начале декабря.

После преступления потерпевшая обращалась в полицию. В начале декабря было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по нему проходит 22-летний приезжий. Изверг находится под арестом.

Ранее в октябре сообщалось, что в Красноярском крае инспектор ПДН не приняла жалобу ребенка на изнасилование, в результате девочку снова изнасиловали и убили.