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Москва

Мужчина умер во время задержания в московском метро 

ЧП Столица 50 минут назад
Мужчина умер во время задержания в московском метро
Фото: РИА Новости
Мужчина умер во время задержания полицейскими на станции «Щукинская» в московском метро. По данным РЕН ТВ, силовики пытались состановить его из-за неадекватного поведения, однако тот повиноваться требованиям правоохранителей не стал и устроил с ними потасовку.
Все началось около терминалов на входе на станцию подземки вечером 26 декабря. Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту «Тройка» и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако тот стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских. После этого он внезапно умер. Причина его смерти пока неизвестна.
В больницу попал пострадавший полицейский.
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Комментариев от московского метро и от полиции пока не поступали.
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Происшествия , МВД , Москва
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