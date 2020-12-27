Мужчина умер во время задержания в московском метро 

Мужчина умер во время задержания полицейскими на станции «Щукинская» в московском метро. По данным РЕН ТВ, силовики пытались состановить его из-за неадекватного поведения, однако тот повиноваться требованиям правоохранителей не стал и устроил с ними потасовку.

Все началось около терминалов на входе на станцию подземки вечером 26 декабря. Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту «Тройка» и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако тот стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских. После этого он внезапно умер. Причина его смерти пока неизвестна.

В больницу попал пострадавший полицейский.

Комментариев от московского метро и от полиции пока не поступали.