Полицейские задержали мужчину, который 22 декабря ворвался с пистолетом в " Заубер банк " в центре столицы и стал требовать деньги, но скрылся, ничего не получив. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в данном преступлении задержан. Это уроженец Киргизии, ему 29 лет" — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

22 декабря около 18:00 мск в службу "02" поступило сообщение о разбое на улице Зацепский Вал, 5. В помещение банка вошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Мужчина несколько раз выстрелил и скрылся, ничего не взяв. Пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").