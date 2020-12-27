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В Нью-Йорке напали на экс-мисс Екатеринбурга 

Газета.Ru 2 часа назад
Экс-мисс Екатеринбурга отпугнула грабителя русским матом
Фото: Instagram
Модель Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург — 2012» рассказала, что в Нью-Йорке на нее напал неизвестный мужчина. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
Инцидент произошел в районе Сохо на западном Бродвее.
Во время прогулки с собакой к ней подошел хорошо одетый молодой человек и попросил денег. После отказа он начал вести себя агрессивно и угрожать.

«Сказал, что пнет мою собаку и начал приближаться ко мне. Затем толкнул кулаком, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском», — рассказала она.

По словам модели, нападавший не ожидал такого сопротивления, поэтому обозвал девушку и отстал от нее.
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Происшествия , В мире , Екатеринбург , Нью-Йорк , Свердловская Область , США
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