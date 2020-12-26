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Москва

Посетители столичного ресторана подрались во время рейда ОАТИ 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Посетители столичного ресторана подрались во время рейда
Фото: ТАСС
Посетители ресторана в «Москве-Сити» подрались, покидая заведение во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций столицы. Об этом сообщил в субботу, 26 декабря, главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
Ресторан Birds расположен по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 2. Сообщается, что заведение работало после 23:00.
При виде сотрудников ОАТИ охрана предупредила работников о прохождении рейда.

— Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающемся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОНа, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся, — цитирует Поповского агентство городских новостей «Москва».

Также отмечается, что во время выхода в гардеробе ресторана скопилось много людей.
Полиция выломала дверь работавшего после полуночи ресторана
Заведению грозит закрытие на 90 суток либо штраф до 300 тысяч рублей.
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Происшествия , АГН "Москва"
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