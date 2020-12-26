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Москва

В центре Москвы возле театра мужчина подорвал взрывпакет 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В центре Москвы возле театра неизвестный подорвал взрывпакет
Фото: ТАСС
В субботу, 26 декабря, возле театра в центре Москвы неизвестный мужчина подорвал взрывпакет. Поначалу он пытался подложить устройство под стоящий автомобиль. Однако действия злоумышленника привлекли внимание прохожих. Тогда он положил пакет возле стены Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова и подорвал его удалённо.
Инцидент произошёл на Садово-Самотёчной улице в Тверском районе столицы. В результате подрыва никто не пострадал. По приметам, переданным прохожими, виновник ЧП — мужчина примерно 30 лет, с бородой.

Разрушений нет. Обстоятельства произошедшего уточняются, передаёт Пятый канал.

Как ранее сообщал NEWS.ru, неизвестный мужчина бросил в девушку гранату на Профсоюзной улице в Москве, после чего скрылся
Как сообщил источник, в результате взрыва гранаты пострадали два человека. По данным источника, возможно, была применена звуковая граната.
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