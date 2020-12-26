Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

СК: взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде могла устроить психически больная 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде могла устроить психически больная
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате взрыва начался пожар и погиб один человек.

Следователи не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной 2020 года она уже совершала подобные действия, и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины, — цитирует «Интефракс» сообщение регионального СК.

В ведомстве отметили, что 54-летняя погибшая являлась инвалидом и состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде погибла женщина. Трагедия произошла в доме по адресу: Московский район, улица Берёзовская, дом 87. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 09:14.
В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
Как сообщал NEWS.ru, неизвестный мужчина бросил в девушку гранату на Профсоюзной улице в Москве, после чего скрылся. В результате последовавшего взрыва пострадали два человека.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
News.ru: последние новости
В центре Москвы возле театра мужчина подорвал взрывпакет В центре Москвы возле театра мужчина подорвал взрывпакет Пострадавший в ДТП под Рязанью 10-летний мальчик лишился трёх конечностей Пострадавший в ДТП под Рязанью 10-летний мальчик лишился трёх конечностей Ефрейтор случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир» в Пскове Ефрейтор случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир» в Пскове
Комментарии 17
Происшествия , СКР , Москва , Нижегородская Область , Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия