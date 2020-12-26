Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде могла устроить психически больная

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате взрыва начался пожар и погиб один человек.

Следователи не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной 2020 года она уже совершала подобные действия, и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины, — цитирует «Интефракс» сообщение регионального СК.

В ведомстве отметили, что 54-летняя погибшая являлась инвалидом и состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде погибла женщина. Трагедия произошла в доме по адресу: Московский район, улица Берёзовская, дом 87. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 09:14.

Как сообщал NEWS.ru, неизвестный мужчина бросил в девушку гранату на Профсоюзной улице в Москве, после чего скрылся. В результате последовавшего взрыва пострадали два человека.