Оперативники нашли арсенал в квартире москвича

РФ. Оружейный арсенал обнаружен в квартире в Москве , сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД

"В результате проверочных мероприятий в квартире одного из домов на Гостиничной улице были обнаружены и изъяты предметы, схожие по внешним признакам с оружием, составными частями и боеприпасами. Задержан 51-летний житель столицы, подозреваемый в их незаконном хранении", — сказали в главке.

Эксперты позднее идентифицировали все предметы из арсенала. В него вошли револьвер, переделанный из списанного револьвера "Наган", пистолет, переделанный из списанного охолощенного пистолета Tokarev-CO, два ствола и магазин к ним, 14 спортивно-охотничьих пистолетных патронов, 157 пистолетных патронов, относящихся к штатным боеприпасам для спортивных пистолетов и другого нарезного огнестрельного оружия, 391 патрон для карабинов, патрон для гладкоствольных ружей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.