Суд отменил приговор экс-полицейским за изнасилование на Урале

Решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга по итогам рассмотрения апелляции адвокатов и самих осуждённых.

Дело бывших полицейских направлено на новое рассмотрение иным составом суда. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда сообщает «Интерфакс».

30 июня обвиняемым запретили общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей — 22-летней уроженкой Казахстана

Защитник выразил опасение, что выйдя на свободу, они будут оказывать на его подзащитную психологическое давление — адвокат одного из подсудимых уже угрожала девушке высылкой из страны из-за отсутствия регистрации. Юрист также отметил, что защитники полицейских пытаются переквалифицировать дело, утверждая, что потерпевшая оказывала интимные услуги, и секс был по обоюдному согласию.

В августе 2019 года трое полицейских задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление. Позже правоохранителей уволили со службы. Их обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона, в том числе непосредственные руководители подозреваемых.