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На Урале экс-полицейским отменили приговор за изнасилование 

Говорит Москва 1 час назад
Суд отменил приговор экс-полицейским за изнасилование на Урале
Фото: РИА Новости
Решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга по итогам рассмотрения апелляции адвокатов и самих осуждённых.
Дело бывших полицейских направлено на новое рассмотрение иным составом суда. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда сообщает «Интерфакс».
30 июня обвиняемым запретили общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей — 22-летней уроженкой Казахстана.
Защитник выразил опасение, что выйдя на свободу, они будут оказывать на его подзащитную психологическое давление — адвокат одного из подсудимых уже угрожала девушке высылкой из страны из-за отсутствия регистрации. Юрист также отметил, что защитники полицейских пытаются переквалифицировать дело, утверждая, что потерпевшая оказывала интимные услуги, и секс был по обоюдному согласию.
В августе 2019 года трое полицейских задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление. Позже правоохранителей уволили со службы. Их обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона, в том числе непосредственные руководители подозреваемых.
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Происшествия , Интерфакс , Московская область , Свердловский
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