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В Махачкале предотвратили теракт 

РИА Новости 31 минуту назад
ФСБ предотвратила теракт в Махачкале
Фото: ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Махачкале, сообщает ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 декабря в результате проведенных мероприятий были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ).

"Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в России
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Происшествия , ФСБ , Исламское государство , МВД
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