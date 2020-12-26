ФСБ предотвратила теракт в Махачкале

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Махачкале, сообщает ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 25 декабря в результате проведенных мероприятий были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ).
"Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в России