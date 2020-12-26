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Bild: четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине 

ТАСС 3 минуты назад
В Берлине произошла стрельба
Фото: РИА Новости
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине в районе Кройцберг. Об этом в субботу сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.
По ее данным, выстрелы раздались рано утром в субботу. Отмечается, что сотрудники полиции обыскали близлежащую территорию. Кроме того, на вертолете был совершен облет района. Трое раненых были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Четвертый пострадавший был найден в близлежащем канале.
На данный момент полиция не может предоставить никакой информации о причинах произошедшего. Поиски преступников продолжаются.
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Происшествия , Bild
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