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Москва

Названа причина экстренной посадки самолета на Урале 

РИА Новости 10 минут назад
В Екатеринбурге экстренно сел летевший из Тюмени самолет
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень — Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании.

"На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки — сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.

Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.
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Происшествия , Аэропорт Кольцово , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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