В Екатеринбурге экстренно сел летевший из Тюмени самолет

Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень — Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании.
"На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки — сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.
Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.