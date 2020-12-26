Летевший в Оренбург из Москвы самолет сел в Самаре

Неблагоприятные погодные условия вынудили экипаж рейса Москва Оренбург совершить незапланированную посадку.

Над Оренбургом стоит сильный туман, видимость снижена. За 15 минут до планируемого прибытия московского рейса в аэропорту успел приземлиться борт из Сочи. Летевшие в Оренбург пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта Самары и ждут, когда погодные условия позволят им продолжить путь, передаёт KP.RU.