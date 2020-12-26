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Летевший в Оренбург из Москвы самолёт сел в Самаре 

News.ru 1 час назад
Летевший в Оренбург из Москвы самолет сел в Самаре
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неблагоприятные погодные условия вынудили экипаж рейса Москва — Оренбург совершить незапланированную посадку.
Над Оренбургом стоит сильный туман, видимость снижена. За 15 минут до планируемого прибытия московского рейса в аэропорту успел приземлиться борт из Сочи. Летевшие в Оренбург пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта Самары и ждут, когда погодные условия позволят им продолжить путь, передаёт KP.RU.
Как писал NEWS.ru, во время посадки пассажирский лайнер выкатился за взлётно-посадочную полосу, приземлившись в аэропорту Внуково. Борт совершал рейс из Якутии в Москву. Повреждений, как сообщают источники в экстренных службах, у самолёта не выявлено.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Комсомольская правда , Краснодарский Край , Москва , Оренбург , Оренбургская Область , Самара , Самарская Область , Сочи
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