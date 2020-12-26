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Мэр Нэшвилла озвучил предварительную причину взрыва в городе 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Мэр Нэшвилла сделал заявление после взрыва в городе
Фото: Reuters
Предварительная информация указывает на то, что в Нэшвилле (штат Теннесси) взорвалась бомба. Об этом в пятницу журналистам сообщил мэр города Джон Купер, указав, что это был умышленный взрыв. По его словам, произошедшее было направлено на то, чтобы "вызвать страх и ужас" в рождественский день.
Купер уточнил, что в результате взрыва пострадали три человека, они были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Материальный ущерб причинен 40 коммерческим предприятиям. Градоначальник объявил о введении на несколько дней комендантского часа в районе, который граничит с местом взрыва, пишет ТАСС. Купер выразил надежду, что город в ближайшее время "вернется к нормальной жизни", а виновные будут найдены и предстанут перед судом.
Ранее власти США приостановили вылеты из международного аэропорта Нэшвилла.

"В связи с неполадками в работе телекоммуникационных служб, вызванных инцидентом, Федеральное авиационное управление США временно приостановило вылеты", — говорится в заявлении.

По сведениям агентства Associated Press, неполадки были вызваны тем, что взрыв повредил здание, в котором находится местный офис сотового оператора.
Напомним, в пятницу рано утром в центре Нэшвилла взорвался фургон. По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.
Нэшвилл является административным центром и крупнейшим городом штата. Здесь проживают около 700 тысяч человек.
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Комментарии 1
Происшествия , Джон Купер , ИТАР-ТАСС , США
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