Россиянку зверски убили из-за свадьбы 

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Житель Казани жестоко убил бывшую жену, узнав о ее планах выйти замуж во второй раз, сообщил местному изданию "Татар-информ" старший помощник руководителя СУ СК по республике Андрей Шептицкий

По версии следствия, 38-летний мужчина пришел домой к экс-супруге, избил ее, а затем задушил на балконе. Местные порталы также сообщали, что мужчина повесил ее тело.

Преступника уже задержали, свою вину он признал.

Сейчас расследование обстоятельств инцидента продолжается, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Отмечается, что после развода пара не поддерживала отношения.