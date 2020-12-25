В России появился новый метод телефонного мошенничества 

России телефонные мошенники стали использовать новые схемы. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд со ссылкой на данные управления МВД по Красноярскому краю

По его словам, сначала злоумышленники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и предупреждают, что вскоре жертве позвонят из полиции.

Затем следует вызов от якобы сотрудника правоохранительных органов, который просит назвать данные карточки, CVV и код, высланный по SMS.

Причем мошенники используют новейшие технологии, чтобы номер, с которого они звонят, определялся как настоящий.

Дрозд рассказал, что такой случай уже произошел в Угре. Псевдополицейские заявили, что ведут расследование, и убедили женщину предоставить данные о банковской карте. В результате они получили доступ ко всем ее средствам.