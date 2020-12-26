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Военные прокомментировали случайный выстрел из пушки по магазину «Детский мир» 

Lenta.ru и ещё 3 39 минут назад
Военные объяснили выстрел из пушки по «Детскому миру»
Фото: РИА Новости
Военные прокомментировали случайный выстрел 19-летним ефрейтором из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир» в Пскове. Как сообщает ТАСС со ссылкой на командование Псковского гарнизона, инцидент произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.
По информации командования, выстрел произошел непроизвольно, никто не пострадал.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», — уточняется в сообщении.

При этом Baza писала, что болванка пробила крышу торгово-развлекательного центра Fjord Plaza, расположенного на окраине Пскова, и оказалась в «Детском мире».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части.
25 декабря сообщалось, что в Пскове 19-летний военный случайно выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир». Ефрейтор обслуживал машину на территории военной части и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек, никто не пострадал.
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Происшествия , Детский мир , МВД , ИТАР-ТАСС , Псков , Псковская Область
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